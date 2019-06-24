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Акции протеста в Гонконге

В Гонконге возобновил работу правительственный комплекс

Ситуация в городе спокойная

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 июня. /ТАСС/. Правительственный комплекс в Гонконге, закрытый в пятницу по соображениям безопасности из-за новой волны протестов, в понедельник утром возобновил свою работу после того, как студенческие выступления в центре города утихли. Об этом сообщили в департаменте информации этого специального административного района Китая.

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В настоящее время ситуация в городе спокойная, особых скоплений демонстрантов не наблюдается. В воскресенье представители местного руководства, включая нескольких министров, пообещали извлечь урок из кризиса, улучшить свою работу, вернуть доверие общества.

В минувшую пятницу Гонконг охватили новые многотысячные протесты студентов, требующих полного и бесповоротного сворачивания малопопулярного законопроекта об экстрадиции. Демонстранты, в частности, оцепили штаб-квартиру полиции в районе Ван Чай и блокировали ее на протяжение 15 часов. Акции прошли мирно, без эксцессов.

 

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