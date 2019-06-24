На юге Саудовской Аравии при обстреле аэропорта хуситами погиб человек

ТАСС, 24 июня. Один человек погиб и 21 пострадал в результате атаки на аэропорт саудовского приграничного города Абха, совершенной в воскресенье. Такие данные приводит в понедельник телеканал Al Arabiya.

По имеющейся информации, гражданин Сирии, пребывавший на территории королевства, умер от ран, полученных при взрыве на парковке автомобилей у аэропорта Абхи. Еще 21 человек получил ранения различной тяжести в ходе налета на аэродром беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных с территории Йемена сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Некоторое время назад хуситы объявили об атаках по двум аэропортам, расположенным на территории соседней Саудовской Аравии. Согласно заявлению "Ансар Аллах", "были проведены массированные операции с применением беспилотников на аэропорты городов Абха и Джизан".

Несколько дней назад мятежники объявили, что нанесли ракетный удар по электростанции, расположенной в местечке Аш-Шакык, находящемся неподалеку от приграничного города Джизан. Тогда же официальный представитель хуситов Яхьи Сариа заметил, что в ближайшее время сторонники движения "преподнесут множество "сюрпризов", приготовленных для чувствительных для королевства объектов".

Комментариев со стороны властей Саудовской Аравии по поводу атаки БПЛА по двум аэропортам до сих пор не поступало.