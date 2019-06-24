СМИ: столицу Индонезии планируют перенести из Джакарты в другой город к 2024 году

СИНГАПУР, 24 июня. /ТАСС/. Власти Индонезии рассчитывают, что к 2024 году правительственные органы переедут в новую столицу, которая расположится на острове Калимантан. Об этом рассказал министр планирования и национального развития Бамбанг Броджонегоро в опубликованном в понедельник интервью газете The Jakarta Post .

Ява больше не по вкусу. Почему власти Индонезии хотят перенести столицу на другой остров?

Глава ведомства сообщил, что "планируется создать отдельную структуру, которая займется всеми вопросами переноса столицы. Мы рассчитываем, что в будущем году на законодательном уровне будет утвержден генеральный план, а уже к 2024 году правительственные структуры начнут работать в новой столице".

"После рассмотрения нескольких вариантов было принято решение, что новая столица будет за пределами острова Ява (самый густонаселенный в мире - прим. ТАСС)", - отметил министр. По его словам, уже определено, что главный административный центр страны "будет расположен на острове Калимантан". "Что касается точного места, то президент страны Джоко Видодо объявит его в течение нынешнего года", - добавил Броджонегоро.

Он также рассказал, что первоначально было несколько вариантов с новой столицей. В частности, сосредоточить все государственные структуры исключительно в центре Джакарты или же вынести в один из ближайших городов-спутников. В итоге же остановились на варианте с полным переездом на другой остров.

Приоритетный вариант

Правительственные эксперты склоняются к городу Паланкарая, который расположен в провинции Центральный Калимантан. По словам руководителя исследований проблем народонаселения при Национальном институте наук Харри Йогасвапа, город относительно молодой, он был заложен в середине прошлого столетия, и тогда первый президент республики, национальный герой страны Сукарно задумался о переносе туда столицы. Паланкараю называют одним из наиболее удачно спланированных и красивых городов Индонезии. Его население на сегодняшний день составляет несколько тысяч человек.

Остров Калимантан находится в сейсмологически безопасном районе, что особо актуально для крупнейшего в мире Индонезийского архипелага, состоящего из 18 тыс. островов, поскольку расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце: тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по 5-6 раз в день.

Перегруженная столица

Нынешняя столица испытывает серьезные проблемы, связанные с недостаточным развитием городской инфраструктуры. Согласно исследованию компании Uber, в пробках в Джакарте автомобилисты проводят 22 дня в году, что является самым высоким показателем в Азии. Кроме того, согласно докладу компании Inrix, она занимает 12 место в рейтинге наиболее загруженных мегаполисов мира.

Джакарта имеет статус особого административного округа и является наиболее густонаселенным городом страны, расположенным на северо-западном побережье острова Ява. Видодо занимал пост губернатора Джакарты с 2012 по 2014 год, вплоть до своего избрания президентом страны.