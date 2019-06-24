СМИ: столицу Индонезии планируют перенести из Джакарты в другой город к 2024 году

СИНГАПУР, 24 июня. /ТАСС/. Власти Индонезии рассчитывают, что к 2024 году правительственные органы переедут в новую столицу, которая расположится на острове Калимантан. Об этом рассказал министр планирования и национального развития Бамбанг Броджонегоро в опубликованном в понедельник интервью газете The Jakarta Post.
Глава ведомства сообщил, что "планируется создать отдельную структуру, которая займется всеми вопросами переноса столицы. Мы рассчитываем, что в будущем году на законодательном уровне будет утвержден генеральный план, а уже к 2024 году правительственные структуры начнут работать в новой столице".
"После рассмотрения нескольких вариантов было принято решение, что новая столица будет за пределами острова Ява (самый густонаселенный в мире - прим. ТАСС)", - отметил министр. По его словам, уже определено, что главный административный центр страны "будет расположен на острове Калимантан". "Что касается точного места, то президент страны Джоко Видодо объявит его в течение нынешнего года", - добавил Броджонегоро.
Он также рассказал, что первоначально было несколько вариантов с новой столицей. В частности, сосредоточить все государственные структуры исключительно в центре Джакарты или же вынести в один из ближайших городов-спутников. В итоге же остановились на варианте с полным переездом на другой остров.
Приоритетный вариант
Правительственные эксперты склоняются к городу Паланкарая, который расположен в провинции Центральный Калимантан. По словам руководителя исследований проблем народонаселения при Национальном институте наук Харри Йогасвапа, город относительно молодой, он был заложен в середине прошлого столетия, и тогда первый президент республики, национальный герой страны Сукарно задумался о переносе туда столицы. Паланкараю называют одним из наиболее удачно спланированных и красивых городов Индонезии. Его население на сегодняшний день составляет несколько тысяч человек.
Остров Калимантан находится в сейсмологически безопасном районе, что особо актуально для крупнейшего в мире Индонезийского архипелага, состоящего из 18 тыс. островов, поскольку расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце: тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по 5-6 раз в день.
Перегруженная столица
Нынешняя столица испытывает серьезные проблемы, связанные с недостаточным развитием городской инфраструктуры. Согласно исследованию компании Uber, в пробках в Джакарте автомобилисты проводят 22 дня в году, что является самым высоким показателем в Азии. Кроме того, согласно докладу компании Inrix, она занимает 12 место в рейтинге наиболее загруженных мегаполисов мира.
Джакарта имеет статус особого административного округа и является наиболее густонаселенным городом страны, расположенным на северо-западном побережье острова Ява. Видодо занимал пост губернатора Джакарты с 2012 по 2014 год, вплоть до своего избрания президентом страны.