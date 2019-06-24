Япония надеется на продолжение упорных переговоров с Россией по мирному договору

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Правительство Японии в преддверии намеченной на 29 июня встречи премьер-министра Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина рассчитывает на продолжение упорных переговоров по вопросу заключения мирного договора между двумя государствами. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

Курилы отдадут? А что с мирным договором?

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

"Мы намерены продолжать плотные переговоры на основе нашей позиции, которая заключается в стремлении заключить мирный договор после решения территориальной проблемы", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о конкретных договоренностях, которые японская сторона рассчитывает достичь по итогам встречи на высшем уровне, Суга отметил, что "в настоящее время продвигается конкретизация экономического плана из восьми пунктов", предложенного ранее японским премьером.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

Заседание лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке с 28 по 29 июня. Двусторонняя встреча Абэ и Путина запланирована на второй день саммита.