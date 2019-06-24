ЦИК Украины не разрешила партии Саакашвили принимать участие в выборах в Раду

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать кандидатов в депутаты Верховной рады Украины от "Руха (Движения) новых сил" Михаила Саакашвили как по списку партии, так и в одномандатных избирательных округах на досрочных парламентских выборах 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Выборы в Верховную раду были объявлены 21 мая, но партия подала документы, из которых свидетельствует, что совет "Движения новых сил" рассматривал вопросы, связанные с участием в выборах, еще 8 мая", - отмечает ЦИК.

В связи с этим Центризбирком констатировал, что созыв и проведение внеочередного съезда партии, а также утверждение списка кандидатов проходило с нарушением требований устава партии. ЦИК решил направить копию своего решения и соответствующие документы в Национальную полицию для проведения проверки.

Ранее ЦИК также не допустил к участию в выборах кандидатов от "Союза левых сил" и Коммунистической партии.