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Ситуация на Корейском полуострове
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СМИ: Трамп отправится с двухдневным визитом в Южную Корею 29 июня

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что американский президент посетит Южную Корею по завершении участия в саммите Группы двадцати в Осаке

ТАСС, 24 июня. Президент США Дональд Трамп нанесет двухдневный визит в Республику Корея 29 июня. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя администрации южнокорейского лидера Ко Мин Чжун.

По ее словам, саммит лидеров США и Республики Корея состоится 30 июня, главными темами переговоров станут "укрепление американо-южнокорейского альянса и пути двустороннего сотрудничества для установления мира на Корейском полуострове посредством осуществления полной его денуклеаризации".

10 июня глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что Трамп отправится в Южную Корею по завершении участия в саммите Группы двадцати, который состоится в японской Осаке с 28 по 29 июня.

В новость были внесены изменения (09:53 мск) - уточняется источник, добавлены подробности во втором абзаце.

Теги
ЯпонияСШАСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяТрамп, Дональд
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