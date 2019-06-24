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В Иране заявили о стремлении снизить напряженность на Ближнем Востоке

По мнению МИД страны, главной причиной этого процесса является агрессивное поведение Вашингтона в отношении Тегерана

ТАСС, 24 июня. Тегеран не заинтересован в росте напряженности в регионе Ближнего Востока и стремится к ее снижению. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Мы приветствуем снижение напряженности в регионе [Ближнего Востока] и не стремимся к росту регионального накала, - приводит слова Мусави агентство ISNA. - Мы призываем все силы, которые заинтересованы в решении этого вопроса, сконцентрироваться на истинном источнике этой напряженности". По его словам, главной причиной этого процесса "является агрессивное поведение и экономический терроризм США в отношении Ирана".

Тегеран неоднократно заявлял о своей готовности к сотрудничеству с региональными державами. Так, в мае этого года глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Багдад заявил о предложении иранской стороны подписать соглашение о ненападении с соседними государствами Персидского залива. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, эта инициатива Тегерана могла бы стать шагом к разрядке ситуации в регионе.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИранРоссия
Ситуация на Корейском полуострове
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