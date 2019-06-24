Владимир Плахотнюк оставил пост лидера Демократической партии Молдавии

КИШИНЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии Молдавии (ДПМ). Об этом он написал в понедельник в Facebook.

"Проевропейские партии в парламенте говорят, что отказались от диалога с ДПМ, так как имеют проблемы со мной <…> Хочу, чтобы было ясно, что теперь Демократическая партия не контролируется одним человеком, не контролируется мной. Сегодня я сложил с себя полномочия председателя партии и предложил коллегам как можно скорее собраться на заседание, чтобы избрать новое руководство", - написал Плахотнюк.