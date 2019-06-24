{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Молдавии

Владимир Плахотнюк оставил пост лидера Демократической партии Молдавии

По его словам, теперь партия не контролируется одним человеком
Владимир Плахотнюк Вадим Денисов/ТАСС
Описание
Владимир Плахотнюк
© Вадим Денисов/ТАСС

КИШИНЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии Молдавии (ДПМ). Об этом он написал в понедельник в Facebook.

"Проевропейские партии в парламенте говорят, что отказались от диалога с ДПМ, так как имеют проблемы со мной <…> Хочу, чтобы было ясно, что теперь Демократическая партия не контролируется одним человеком, не контролируется мной. Сегодня я сложил с себя полномочия председателя партии и предложил коллегам как можно скорее собраться на заседание, чтобы избрать новое руководство", - написал Плахотнюк.

Теги
МолдавияПолитический кризис в Молдавии
Ситуация на Корейском полуострове
СМИ: Трамп отправится с двухдневным визитом в Южную Корею 29 июня
Ранее в Госдепартаменте сообщили, что американский президент посетит Южную Корею по завершении участия в саммите Группы двадцати в Осаке
Читать полностью