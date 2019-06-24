{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит G20 в Осаке
Обновлено 

МИД Японии опроверг сообщения о визите Зеленского в Осаку, где пройдет саммит G20

В ведомстве отметили, что президент Украины не значится в листе приглашенных на саммит
Президент Украины Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит "двадцатки". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

На эту тему

"Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины] в Японию", - отметили в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Пятому каналу" выступил с утверждением, что Зеленский посетит Осаку. "Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным", - сказал он, указав также на возможность встречи президента Украины с российским лидером Владимиром Путиным в будущем.

Заседание лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияУкраинаРоссияКлимкин, Павел АнатольевичЗеленский, Владимир АлександровичСаммит G20 в Осаке
В Иране заявили о стремлении снизить напряженность на Ближнем Востоке
По мнению МИД страны, главной причиной этого процесса является агрессивное поведение Вашингтона в отношении Тегерана
Читать полностью