Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске его партии на выборы в Раду

"Сначала нас долго не пропускал банк (Нацбанк Украины), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК", - написал Саакашвили в Facebook, реагируя на отказ ЦИК в регистрации кандидатов от его партии.

Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать кандидатов в депутаты Верховной рады Украины как по списку партии Саакашвили, так и в одномандатных избирательных округах на досрочных парламентских выборах 21 июля. Согласно информации пресс-службы ЦИК, выборы в Верховную раду были объявлены 21 мая, но партия подала документы, из которых свидетельствует, что совет "Движения новых сил" рассматривал вопросы, связанные с участием в выборах еще 8 мая. В связи с этим Центризбирком констатировал, что созыв и проведение внеочередного съезда партии, а также утверждение списка кандидатов проходило с нарушением требований устава партии. ЦИК решил направить копию своего решения и соответствующие документы в Национальную полицию для проведения проверки.

Позже Саакашвли выложил в Facebook видео, где заявил, что у них "есть лучшие юристы, которые будут разруливать эту ситуацию". "Не хотят, твари, изменений, но придется им на это пойти", - предупредил политик. Он отметил, что не собирается сидеть без дела, поэтому летит в Одессу, где будет встречаться с избирателями. "Все равно мы прорвемся, пойдем с нашим списком на выборы. И все равно будем побеждать, потому что стране нужны изменения. Все получится у нас", - заявил Саакашвили.