Франция намерена содействовать возможности россиян обращаться в ЕСПЧ

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Франция придерживается курса на обеспечение гражданам России дальнейшей возможности обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) при Совете Европы (СЕ). Об этом французский государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Амели де Моншален заявила в понедельник в интервью телеканалу СNews .

Де Моншален, представляющая Францию в Комитете министров Совета Европы, отвечала на вопрос относительно предстоящего рассмотрения на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге вопросов, связанных с возвращением РФ в ее ряды.

"Я как представитель Франции намерена содействовать тому, чтобы все российские граждане располагали возможностью обращаться в Европейский суд по правам человека. Мне известно, что решения этого суда подчас не нравятся российскому руководству. Однако нет причин для того, чтобы российские граждане, которые ранее располагали возможностью защиты в сфере таких европейских ценностей как свобода печати, права меньшинств и женщин, теперь лишились ее потому, что возник геополитический кризис в Крыму, который надлежит урегулировать", - сказала де Моншален.

"Я буду бороться в Страсбурге, в частности на нынешней летней сессии ПАСЕ, за то, чтобы российские граждане продолжали пользоваться полномасштабной защитой Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - подчеркнула она.