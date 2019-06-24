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Глава правящей партии Германии исключила сотрудничество с правыми из "АдГ"

Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что попросит правление партии дать ей полномочия для воспрепятствования сближению с правыми

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр исключила развитие событий, при котором ее партия будет сотрудничать с правыми из "Альтернативы для Германии" ("АдГ"). Ее слова приводит в понедельник агентство DPA.

"Каждый член ХДС, который допускает такие мысли, должен задаться вопросом, как он это соотнесет со своей совестью", - сказала она. "Я попрошу правление партии дать мне полномочия для того, чтобы любыми способами воспрепятствовать сотрудничеству и сближению с "АдГ", - отметила председатель партии.

Таким образом глава ХДС отрегировала на слова однопартийца и бывшего главы немецкой контрразведки Ханса-Георга Масена. На прошлой неделе он не исключил, что ХДС и "АдГ" будут сотрудничать на региональных уровнях - в какой-либо из федеральных земель.

Осенью пройдут выборы в парламенты трех земель - Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии. Согласно опросам, правые могут набрать там больше голосов, чем остальные партии, однако без коалиции с другими политическими силами попасть в правительство они не смогут.

Теги
ГерманияКрамп-Карренбауэр, Аннегрет
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