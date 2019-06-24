В Сеуле отвергли возможность проведения нового межкорейского саммита до конца июня

СЕУЛ, 24 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Корея считает нежелательным проведение межкорейской встречи на высшем уровне до саммита G20 в Осаке и встречи лидеров Южной Кореи и США в конце этого месяца. Об этом заявил в понедельник в Сеуле на брифинге для журналистов представитель министерства объединения Ли Сан Мин.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли все еще проведение встречи глав Юга и Севера до конца июня, он сказал, что "это было бы нежелательно". При этом чиновник отметил, что правительство прилагает усилия для того, чтобы четвертый по счету саммит Республика Корея - КНДР состоялся в скором времени.

"Учитывая, что саммит G20 пройдет совсем скоро, шансов на встречу Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына до конца июня совсем мало", - добавил представитель министерства.

Президент США Дональд Трамп нанесет двухдневный визит в Республику Корея с 29 по 30 июня. Главными темами переговоров станут "укрепление американо-южнокорейского альянса и пути двустороннего сотрудничества для установления мира на Корейском полуострове посредством осуществления полной его денуклеаризации".

Саммит Группы двадцати состоится в японской Осаке с 28 по 29 июня.