Апелляционный суд освободил 13 задержанных на митингах в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Тбилисский апелляционный суд удовлетворил жалобы 13 из 16 человек, приговоренных судом низшей инстанции к 12-суточному заключению по делу о митингах, и освободил их. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила сотрудница пресс-службы суда Мако Боцвадзе в понедельник.

"Всего поступило 16 жалоб. Из них 13 были удовлетворены, и суд выпустил людей на свободу. Слушание по одному делу было отложено, одному человеку вместо 12 суток дали пять, а еще одну жалобу апелляционный суд отказался брать в производство", - сказала она, добавив, что в понедельник апелляционному суду предстоит рассмотреть еще 12 жалоб. Всего по делу о митингах был задержан 121 человек.

Освобождение задержанных является одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня устраивают массовые выступления у здания парламента в Тбилиси. Митингующие также требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии и проведения следующих парламентских выборов, запланированных на 2020 год, по пропорциональной системе.

Антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента, в ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано.