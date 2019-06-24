Власти Грузии согласились на проведение парламентских выборов по пропорциональной системе

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приступает к реформе по проведению парламентских выборов, запланированных на 2020 год, по пропорциональной системе. Об этом в понедельник заявил основатель и председатель партии Бидзина Иванишвили на брифинге.

"Политическое объединение "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы - провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера", - сказал Иванишвили.