Парламент Японии отверг резолюцию оппозиции с осуждением премьер-министра

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Японии на заседании в понедельник отклонила внесенный оппозицией проект резолюции с осуждением премьер-министра страны Синдзо Абэ из-за позиции вице-премьера, министра финансов Таро Асо по проблеме пенсий. Как сообщило агентство Kyodo, против документа проголосовали депутаты правящей Либерально-демократической партии, а также ее союзников, включая партию "Комэйто".

В резолюции отмечалось, что правительство Японии "заняло крайне высокомерную позицию, и с этим необходимо перестать мириться". По мнению оппозиции, отрицание министерством финансов доклада о нехватке пенсионного обеспечения для нормальной жизни является четким подтверждением отношения к этой проблеме премьер-министра страны.

Асо ранее дал указание отклонить доклад специальной группы экспертов министерства финансов, указывающий на недостатки пенсионной системы в стране. В частности, в нем говорится, что двум супругам, каждый из которых проживет более 90 лет, будет не хватать пенсии для нормальной жизни, если у них нет накоплений в размере не менее 20 млн иен (около $188 тыс.). Руководство ведомства сочло такую оценку неверной и отказалось принять доклад в качестве своего официального документа, что вызвало заметную дискуссию среди депутатов и общественности в Японии.