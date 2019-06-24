Франция не одобряет намерения США принять новые санкции против Ирана

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Франция отрицательно относится к возможному объявлению президентом США Дональдом Трампом новых санкций в отношении Ирана. Об этом заявила французский государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Амели де Моншален в понедельник в интервью телеканалу CNews.

"Франция не может с одобрением относиться к тому, что содействует эскалации ситуации [в Иране]. То, что в настоящее время происходит с Ираном, мы рассматриваем как крайне опасные события. С различных сторон, Ирана и США, а также представителей стран региона раздаются воинственные заявления политиков, которые нельзя считать разумными и ответственными, хотя именно такими им следовало бы быть в нынешней ситуации", - отметила де Моншален.

Она подчеркнула, что в связи с этим "главной задачей является обеспечение сохранения мира". "В условиях различного отношения стран к ядерной сделке с Ираном Франция считает, что необходимо вести диалог со всеми, добиваться стабилизации ситуации, и главное - избежать инцидентов, которые могут привести к внезапному возникновению вооруженного конфликта или появлению таких заявлений, которые содействуют усилению напряженности".

Отвечая на вопросы, де Моншален подчеркнула, что "Франция ни за что не приняла бы участие в военном конфликте с Ираном, который чуть не возник в эти дни". "Мы отнюдь не придерживаемся воинственной динамики действий - мы находимся в сфере динамики дипломатических действий", - отметила она. "Именно поэтому президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан намерены на саммите Группы двадцати в Осаке провести предельно углубленные консультации с тем, чтобы успокоить ситуацию и снизить напряженность", - добавила госсекретарь.

Де Моншален резко отрицательно ответила на вопрос о том, намерена ли Франция содействовать смене режима в Иране. "Это абсолютно не входит в наши задачи. Мы совершенно не намерены содействовать свержению или приходу к власти кого-то в Иране. Мы нацелены на обеспечение мира, и с самого начала Франция стремится добиваться четкого и полного выполнению взятых сторонами на себя обязательств", - сказала представитель МИД. "Мы также тщательно следим за тем, чтобы наши действия не подтолкнули кого-либо к военной эскалации, которая будет иметь негативные последствия для всего региона", - подчеркнула она.

Важный саммит

"Настало время несколько охладить международную ситуацию, так как если давление будет и далее нарастать как сейчас, это может плохо кончиться - все взорвется как скороварка", - отметила она, отвечая на вопрос относительно предстоящего саммита в Осаке лидеров Группы двадцати.

Госсекретарь отметила при этом, что ситуация требует "совместных действий, так как одна Франция или одна Германия, действуя в одиночку, не смогут добиться успеха". "В этой связи на саммите в Осаке у представителей Франции, Макрона и Ле Дриана, пройдут многочисленные переговоры - с президентом США Дональдом Трампом, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным". "Мы проведем очень разнообразные консультации, стремясь обеспечить при этом и общие широкие переговоры между участниками, добиться их общего взаимопонимания", - добавила представитель МИД Франции.

Заявление Трампа

Соединенные Штаты в значительной степени ужесточат санкционный режим против Ирана в понедельник, 24 июня. Речь идет о "серьезных дополнительных санкциях", сообщил 22 июня президент США Дональд Трамп.