Верховный комиссар ООН выразила обеспокоенность ситуацией в Идлибе

ЖЕНЕВА, 24 июня. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила "крайнюю обеспокоенность" эскалацией боев в Идлибе и на западе Алеппо (Сирия). Получены сообщения о сотнях убитых и раненых мирных жителях, более 200 тыс. человек стали перемещенными лицами, заявила она, выступая в понедельник в Женеве на открытии 41-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Эскалация в Идлибе и западном Алеппо вызывает крайнюю обеспокоенность", - отметила Бачелет. "Управлением [верховного комиссара ООН по правам человека], - сказала она, - получены сообщения о сотнях погибших и раненых гражданских лицах и разрушении гражданской инфраструктуры, включая больницы и школы, что в основном было вызвано авиаударами правительства Сирии и его союзников, но также, в меньшей степени, стало следствием наземных атак вооруженных групп".

По словам верховного комиссара ООН, "более 200 тыс. человек стали перемещенными лицами, хотя многие из них ранее уже были вынуждены покинуть свои дома в других районах Сирии". Если конфликт продолжит усиливаться, предупредила Бачелет, его воздействие на гражданское население "будет опустошительным, особенно на город Идлиб", и это может "нанести ущерб мирному процессу". Она призвала "принять все возможные меры" для защиты мирных жителей, "немедленно прекратить применение тяжелых вооружений в густонаселенных районах". "Я призываю также все стороны выпустить на свободу многие тысячи сирийцев, содержащихся в местах задержания в ужасных условиях", - заключила Бачелет.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В его состав входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в этом году не входит в СПЧ, но активно участвует в его работе.