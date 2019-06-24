Оппозиция Грузии назвала переход на пропорциональные выборы победой митингующих

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Переход на пропорциональную систему парламентских выборов в 2020 году в Грузии является победой демонстрантов, которые в течение четырех дней протестовали у здания парламента в Тбилиси против политики властей страны. Об этом заявила на брифинге в понедельник депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Елена Хоштария.

"Эта победа является очень важной потому, что, помимо того, что общество заставило отступить "Грузинскую мечту" (правящая партия - прим. ТАСС) и достигло справедливой пропорциональной системы, вы сказали всем политикам, что ни в коем случае оскорбление чести нашего общества не пройдет бесследно, и каждая последующая власть будет отвечать за подобные недостойные и незаконные поступки. Я поздравляю всех, ваша принципиальная борьба принесла результаты", - сказала Хоштария, обращаясь к митингующим.

В понедельник основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили заявил о намерении перейти на пропорциональные парламентские выборы. Он также добавил, что выборы пройдут при нулевом избирательном барьере. Представители партии Саакашвили "Единое национальное движение" с недоверием относятся к решению провести выборы при нулевом барьере. Депутат парламента Саломе Самадашвили не исключает, что при таких условиях в парламент попадут множество мелких политических партий, что даст возможность Иванишвили "легко их подчинить".

Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня устраивают массовые выступления у здания парламента в Тбилиси. Митингующие также требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии и освобождения задержанных на демонстрациях у здания законодательного органа. Продолжатся ли митинги, пока не известно.