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Король Саудовской Аравии встретился с Майклом Помпео

Стороны обсудили стратегические отношения между двумя странами, а также недавние события на региональной и международной арене

ТАСС, 24 июня. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд принял в понедельник госсекретаря США Майкла Помпео во дворце Ас-Салям в Джидде. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

Согласно его данным, стороны обсудили стратегические отношения между двумя дружественными странами, а также недавние события на региональной и международной арене.

Госсекретарь США прибыл в королевство в понедельник.

23 июня Помпео заявил, что отправляется в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для проведения переговоров в связи с ситуацией вокруг Ирана. Говоря о своей поездке на Аравийский полуостров, госсекретарь подчеркнул, что собирается провести переговоры с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии с целью "убедиться в стратегической согласованности" США со своими союзниками по ситуации вокруг Ирана. По его словам, планируется обсудить возможности "создания глобальной коалиции" против Тегерана.

Теги
СШАОАЭСаудовская АравияСауд, Сальман бен Абдель Азиз, АльПомпео, Майкл (Майк)
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