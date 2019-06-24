Король Саудовской Аравии встретился с Майклом Помпео

ТАСС, 24 июня. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд принял в понедельник госсекретаря США Майкла Помпео во дворце Ас-Салям в Джидде. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.
Согласно его данным, стороны обсудили стратегические отношения между двумя дружественными странами, а также недавние события на региональной и международной арене.
Госсекретарь США прибыл в королевство в понедельник.
#عاجل_واس #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.https://t.co/qgO9TGrq46#واس pic.twitter.com/cipFGIk79J— واس (@spagov) June 24, 2019
23 июня Помпео заявил, что отправляется в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для проведения переговоров в связи с ситуацией вокруг Ирана. Говоря о своей поездке на Аравийский полуостров, госсекретарь подчеркнул, что собирается провести переговоры с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии с целью "убедиться в стратегической согласованности" США со своими союзниками по ситуации вокруг Ирана. По его словам, планируется обсудить возможности "создания глобальной коалиции" против Тегерана.