СМИ: расходы британского Минобороны на очистку Солсбери составили $23 млн

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Расходы Министерства обороны Великобритании на очистку Солсбери от следов вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, составили почти £18 млн (около $23 млн по текущему курсу). Об этом сообщила в понедельник газета The Sun , которой ведомство предоставило эти данные в соответствии с британским законом о свободе информации.

Как говорится в опубликованной изданием статье, расходы министерства на осуществление работ по очистке потенциально опасных мест в Солсбери, включая дом Скрипаля, составили £10,9 млн ($14 млн). Дополнительно £6,7 млн ($8,5 млн) было потрачено на специализированное оборудование и материалы, которые использовались в процессе деконтаминации. Еще £286 тыс. ($364 тыс.) ушло на транспортные расходы, проживание и питание командированных в Солсбери экспертов и военных.

В ноябре газета Salisbury Journal сообщила о том, что стоимость полицейского расследования инцидентов с отравлениями в Солсбери и Эймсбери составит в общей сложности около £11 млн ($14 млн). Кроме того, после инцидентов были списаны, разобраны и захоронены на свалках токсичных отходов 16 полицейских машин и восьми машин скорой помощи, в которых потенциально могли оставаться следы отравляющего вещества. Их общая стоимость, как пишет The Sun, составляла £892 тыс. ($1,14 млн).

Таким образом оба инцидента обошлись британским налогоплательщикам по меньшей мере в 30 млн фунтов стерлингов ($38 млн).