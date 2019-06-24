Медведчук продолжит заниматься освобождением лиц в Донбассе как представитель партии

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что продолжит заниматься освобождением удерживаемых лиц в Донбассе как представитель партии.

"Я не участвую в минском процессе как представитель команды Зеленского: у власти, бывшей и сегодняшней, нет плана, как установить мир, прекратить боевые действия. Я участвую как представитель партии, занимаясь переговорным процессом с мая, а освобождением людей с декабря 2014 года", - написал он в понедельник в Twitter.

Ранее в администрации президента Украины объявили, что Медведчук не будет участвовать в переговорах с Россией как представитель Киева. Сам же Медведчук пояснял, что не может представлять интересы новой власти в переговорах с Москвой с учетом позиции лидера Украины Владимира Зеленского по ряду принципиальных вопросов.

Минские соглашения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе предусматривают обмен пленными по принципу "всех на всех". Однако выполнить в полном объеме эту договоренность пока не удается.