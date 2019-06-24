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Разногласия между РФ и ПАСЕ

ПАСЕ отвергла предложение о дебатах по привлечению РФ за неуплату членских взносов

Против этого предложения проголосовали 77 человек, за - 46
Описание
© REUTERS/Vincent Kessler

СТРАСБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отвергли предложение о проведении срочных дебатов по вопросу привлечения РФ к ответственности за неуплату членских взносов. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

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За предложение проголосовали 46 человек, против - 77.

Ассамблея также отвергла предложение обсудить вопрос об обязательстве всех стран удостовериться, что причастные к крушению рейса MH17 будут преданы правосудию.

За него проголосовали 52 человека, против - 86.

Теги
РоссияРазногласия между РФ и ПАСЕ
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