ПАСЕ утвердила рассмотрение доклада об изменении своего регламента на 24 июня

СТРАСБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердили рассмотрение доклада главы регламентного комитета Петры Де Суттер о "Совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования", который содержит резолюцию, позволяющую России подать заявку на участие в этой сессии.

При этом в повестку было внесено предложение перенести это обсуждение на другой день, однако парламентарии с ним не согласились.

Помимо этого парламентарии отказались переносить обсуждение расследования убийства российского политика Бориса Немцова с пятницы на более ранний срок.