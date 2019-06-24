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Разногласия между РФ и ПАСЕ

ПАСЕ утвердила рассмотрение доклада об изменении своего регламента на 24 июня

Переносить обсуждение парламентарии не стали

СТРАСБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердили рассмотрение доклада главы регламентного комитета Петры Де Суттер о "Совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования", который содержит резолюцию, позволяющую России подать заявку на участие в этой сессии.

При этом в повестку было внесено предложение перенести это обсуждение на другой день, однако парламентарии с ним не согласились.

Помимо этого парламентарии отказались переносить обсуждение расследования убийства российского политика Бориса Немцова с пятницы на более ранний срок.

Теги
РоссияРазногласия между РФ и ПАСЕ
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