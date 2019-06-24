Прокуратура возбудила дело в связи с превышением силы при разгоне митинга в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с возможным превышением служебных полномочий со стороны полицейских при разгоне митинга в Тбилиси у здания парламента страны 20-21 июня. Об этом в понедельник заявил прокурор Кока Кацитадзе на брифинге.

"Генеральная прокуратура Грузии начала следствие по подпункту "б" части 3 статьи 333 ("Превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия") УК Грузии в связи с акцией, которая проходила 20-21 июня 2019 года на проспекте Руставели возле здания парламента", - сказал Кацитадзе.

Генпрокуратура также просит всех граждан, которые на момент разгона находились у здания парламента, предоставить им фото- и видеоматериалы, которые помогут следователям установить объективную картину произошедшего. Вместе с тем прокуратура выступает с инициативой подключить к делу омбудсмена Грузии Нино Ломджарию для еще большей объективности, добавил Кацитадзе.

При разгоне митинга у здания парламента пострадали 240 человек, 19 из которых по-прежнему находятся в больницах. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Участники тех событий утверждают, что полицейские стреляли в них, целясь в глаза. По данным Минздрава, более пяти человек получили серьезные травмы глаз. Врачи сейчас борются за сохранение зрения пострадавших.

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