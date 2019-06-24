{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
Обновлено 

Прокуратура возбудила дело в связи с превышением силы при разгоне митинга в Тбилиси

Ранее сообщалось, что при разгоне акции протеста у здания парламента пострадали 240 человек, 19 из них остаются в больницах

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с возможным превышением служебных полномочий со стороны полицейских при разгоне митинга в Тбилиси у здания парламента страны 20-21 июня. Об этом в понедельник заявил прокурор Кока Кацитадзе на брифинге.

На эту тему
Скандал с российской делегацией и штурм парламента. Главное о событиях в Тбилиси

"Генеральная прокуратура Грузии начала следствие по подпункту "б" части 3 статьи 333 ("Превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия") УК Грузии в связи с акцией, которая проходила 20-21 июня 2019 года на проспекте Руставели возле здания парламента", - сказал Кацитадзе.

Генпрокуратура также просит всех граждан, которые на момент разгона находились у здания парламента, предоставить им фото- и видеоматериалы, которые помогут следователям установить объективную картину произошедшего. Вместе с тем прокуратура выступает с инициативой подключить к делу омбудсмена Грузии Нино Ломджарию для еще большей объективности, добавил Кацитадзе.

При разгоне митинга у здания парламента пострадали 240 человек, 19 из которых по-прежнему находятся в больницах. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Участники тех событий утверждают, что полицейские стреляли в них, целясь в глаза. По данным Минздрава, более пяти человек получили серьезные травмы глаз. Врачи сейчас борются за сохранение зрения пострадавших.

В новость были внесены изменения (14:18 мск) - добавлены подробности.

Теги
ГрузияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
Козак прибыл в Молдавию для встреч с руководством страны
Российский вице-премьер встретится с президентом Молдавии Игорем Додоном, председателем парламента Зинаидой Гречаный, премьер-министром Майей Санду
Читать полностью