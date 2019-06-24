СМИ: госминистр иностранных дел Саудовской Аравии пригрозил Ирану новыми санкциями

ТАСС, 24 июня. Иран подвергнется новым санкциям, если продолжит проводить агрессивную политику в регионе Ближнего Востока. Такое мнение в интервью газете Le Mond выразил государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Если Тегеран продолжит проводить свою агрессивную политику, то [в его отношении] будут применены новые санкции, ему придется заплатить за это", - заявил Джубейр, отметив, что Саудовская Аравия, равно как и США хочет избежать войны любой ценой.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

В иранском Корпусе стражей исламской революции 20 июня заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что аппарат якобы был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Эта ситуация привела к очередному витку напряженности в отношениях Тегерана и Вашингтона.