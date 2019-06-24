Зеленский уволил главу "СБУ Крыма"

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности начальника "управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Крыму" Александра Шмитько. Соответствующий указ был опубликован в понедельник на сайте главы государства.

"Освободить Шмитько Александра Григорьевича от занимаемой должности начальника Главного управления СБУ в автономной республике Крым", - сказано в документе.

Шмитько занимал эту должность с июня 2018 года.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.