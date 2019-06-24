Нетаньяху благодарен России за внимание к интересам безопасности Израиля

ИЕРУСАЛИМ, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед встречей с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым заявил, что его страна не допустит, чтобы иранские войска закрепились в Сирии на северных границах еврейского государства и будет препятствовать появлению у Ирана ядерного оружия.

"Израиль не позволит Ирану, который призывает к нашему уничтожению, закрепиться на нашей границе. И мы сделаем все, чтобы предотвратить появление у Ирана ядерного оружия", - сказал Нетаньяху.

Он поблагодарил Россию и лично ее президента Владимира Путина за внимание к интересам безопасности Израиля. "Я бы хотел поблагодарить президента Путина за его высказывания в поддержку безопасности Израиля, о ее значимости для России. Он говорил это много раз, и я очень ценю это", - сказал премьер-министр Израиля.

Встречей с Нетаньяху Патрушев начал двухдневный визит в Иерусалим, где ему предстоят переговоры с израильскими и американскими коллегами Меиром Бен-Шаббатом и Джоном Болтоном. Основной темой встреч стороны называют ситуацию в Сирии, где израильтян больше всего беспокоит военное присутствие Ирана.

Основной целью инициированных Нетаньяху трехсторонних контактов в Иерусалиме израильский премьер назвал поиск "адекватных ответов на вызовы, существующие в нашем регионе, в том числе для безопасности Израиля".

Поиск останков

Нетаньяху также поблагодарил Россию за помощь в поисках останков израильских солдат, в частности Захарии Баумеля, пропавшего без вести более 37 лет назад в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане.

Премьр-министр сказал, что никогда не забудет состоявшуюся в апреле в Москве "трогательную церемонию" передачи останков танкиста Захарии Баумеля, найденных российскими военными. "Это тронуло сердца всех граждан Израиля ... Я хочу еще раз через вас поблагодарить: правительство России и президента (РФ Владимира) Путина за все усилия, которые вы предпринимаете для возвращения останков наших солдат", - сказал премьер-министр.

Переговоры в Кремле

4 апреля на переговорах в Кремле президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарили российских военных за возвращение останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля. Лидеры затронули тему работы добровольческих отрядов, которые занимаются поиском тел погибших в войнах и установлением их личностей. Путин рассказал, что российские поисковики "подняли 120 тыс. останков советских воинов и установили имена шести тысяч воинов, которые считались пропавшими без вести".

"Такая же судьба была и у израильского солдата Захария Баумеля, который погиб в 1982 году и считался пропавшим без вести", - сказал президент РФ. Он отметил, что российские военные "вместе с сирийскими партнерами установили место его захоронения".

Нетаньяху напомнил, что два года назад обращался к Путину с просьбой помочь в поисках останков израильского военнослужащего, которые сейчас увенчались успехом. Он поблагодарил Министерство обороны РФ за помощь в поиске останков израильского военного. По его словам, "российские бойцы провели самоотверженную акцию, рискуя собственными жизнями", и смогли доставить останки погибшего израильского военного.

Путин признался, что это дело "было для групп спецназа непростым". Глава российского государства попросил передать самые теплые слова родственникам Захарии Баумеля.

Бой при Султан-Якубе

3 апреля пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что останки израильского военнослужащего Захарии Баумеля, убитого 37 лет назад в бою при Султан-Якубе в Ливане, были возвращены в Израиль. Этот бой, когда в июне 1982 года израильское танковое подразделение попало в засаду, устроенную сирийскими войсками, стал одним из самых кровопролитных эпизодов Первой ливанской войны. Погибли около 30 израильских военнослужащих, несколько танков достались сирийцам в качестве трофеев. После сражения под Султан-Якубом пропавшими без вести числятся также израильские солдаты Цви Фельдман и Иегуда Кац.

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