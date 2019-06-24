Митингующие в Тбилиси устроили автопробег до здания МВД Грузии

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Несколько десятков человек, участвующих с 20 июня в масштабных митингах у здания парламента в Тбилиси, в понедельник устроили автопробег от площади Республики до здания МВД, расположенного в нескольких километрах. Об этом сообщает грузинская телекомпания Imedi .

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По словам митингующих, таким образом они хотели еще раз напомнить главе МВД Георгию Гахарии, что их требование о его отставке остается в силе, и он должен незамедлительно покинуть должность.

Участники автопробега с грузинским, американским и украинским флагами на автомобилях остановились у здания МВД, сигналили, скандировали лозунги, направленные против главы МВД, а затем разошлись. Часть из них пошла к парламенту, чтобы в 19:00 (18:00 мск) вновь собраться на масштабном митинге.

В понедельник основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили заявил, что власти готовы к проведению парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе, что было одним из требований протестующих. Таким образом, у участников акций осталось два требования: отставка Гахарии и освобождение задержанных 20 июня людей.