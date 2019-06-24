Нетаньяху рассчитывает на визит Путина в Израиль в январе 2020 года

ИЕРУСАЛИМ, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что в январе 2020 года президент РФ Владимир Путин посетит Израиль. По словам главы правительства, такой визит будет приурочен к 75-летию освобождения воинами Красной концлагеря Освенцим.

"Я надеюсь принять президента Путина в Израиле на церемонии открытия монумента в память о блокаде Ленинграда и на мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Освенцима", - сказал в понедельник Нетаньяху, принимая секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева.

Премьер назвал символичным, что в нынешнем году День независимости Израиля, отмечаемый по еврейскому календарю, пришелся на 9 мая и совпал с Днем победы. "Без победы Красной армии и Советского Союза над нацистской Германией вряд ли появилось бы Государство Израиль", - сказал Нетаньяху.