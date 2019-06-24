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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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В Грузии отстранили 10 полицейских за превышение полномочий при разгоне митинга в Тбилиси

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© AP Photo/Zurab Tsertsvadze

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Генеральная инспекция МВД Грузии на время отстранила 10 полицейских за возможное превышение полномочий при разгоне митинга в Тбилиси у здания парламента 20-21 июня. Об этом в понедельник заявил исполняющий обязанности директора департамента центральной криминальной полиции Мамука Челидзе на брифинге.

"Генеральная инспекция МВД изучает вопрос возможного превышения [полномочий] со стороны отдельных правоохранителей во время разгона акции. В рамках дела на данном этапе 10 правоохранителям, которые участвовали в разгоне акции, уже приостановлены служебные полномочия", - сказал Челидзе.

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