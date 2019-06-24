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Саммит G20 в Осаке

Пресс-секретарь Зеленского сообщила, что он не планировал посещать Осаку

Сообщения о возможном визите президента Украины появились в СМИ после интервью министра иностранных дел Украины Павла Климкина
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель Петр Сивков/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не планировал посещать Осаку, где 28-29 июня пройдет саммит G20. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

"Не был запланирован визит в Осаку в графике президента", - заявила она украинскому изданию Лига.net.

В воскресенье министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Пятому каналу" рассказал о результатах визита Зеленского в Берлин, Париж и Брюссель. Он отметил важность этого визита с учетом предстоящих встреч в Осаке в рамках саммита "двадцатки".

После этого в ряде украинских СМИ появились сообщения о том, что в Японию с визитом собирается и Зеленский, где намерен продолжить переговоры, начатые им в Европе.

Теги
ЯпонияУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичСаммит G20 в Осаке
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