Пресс-секретарь Зеленского сообщила, что он не планировал посещать Осаку

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не планировал посещать Осаку, где 28-29 июня пройдет саммит G20. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

"Не был запланирован визит в Осаку в графике президента", - заявила она украинскому изданию Лига.net.

В воскресенье министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Пятому каналу" рассказал о результатах визита Зеленского в Берлин, Париж и Брюссель. Он отметил важность этого визита с учетом предстоящих встреч в Осаке в рамках саммита "двадцатки".

После этого в ряде украинских СМИ появились сообщения о том, что в Японию с визитом собирается и Зеленский, где намерен продолжить переговоры, начатые им в Европе.