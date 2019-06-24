Додон заявил, что планирует визиты в Брюссель и Вашингтон

КИШИНЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон планирует совершить визиты в Брюссель и Вашингтон. Об этом он сообщил в понедельник на брифинге после переговоров с спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьером Дмитрием Козаком.

"Мы обсуждали с западными партнерами мой возможный визит в ближайшее время в Брюссель. Также могу сообщить, что в сентябре-октябре запланирован мой визит в США", - сообщил Додон. Он рассказал, что в Кишиневе в понедельник побывали представители ЕС и России, также в ближайшее время приедет делегация из США. "Мы всегда рады визитам всех международных партнеров", - подчеркнул Додон. Он напомнил, что помощь ЕС, России и США помогла преодолеть недавний политический кризис в стране.

Поддерживающая Додона Партия социалистов (ПСРМ) вместе с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") 8 июня выступила против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демократической партией (ДПМ) во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком. Однако Конституционный суд (КС) по запросу ДПМ объявил эти решения незаконными и уполномочил исполнявшего обязанности премьера, демократа Павла Филипа распустить парламент вместо президента. После этого сторонники демократов заблокировали на несколько дней правительство и другие госучреждения.

Додон этот указ отменил, а ЕС, Россия, США и ряд других стран выразили поддержку новой власти, после чего кабинет Филипа вынужден был подать в отставку, КС отменил свои предыдущие решения, а Плахотнюк покинул страну и пост лидера партии.