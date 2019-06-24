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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: спецпредставитель США по КНДР Бигэн 27 июня прибудет в Сеул

Он проведет переговоры со спецпредставителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном

ТАСС, 24 июня. Специальный представитель Соединенных Штатов по КНДР Стивен Бигэн посетит в Сеул 27 июня в преддверии официального визита в Южную Корею американского президента Дональда Трампа. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что Стивен Бигэн проведет переговоры о денуклеаризации КНДР со спецпредставителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном.

Президент США Дональд Трамп нанесет двухдневный визит в Республику Корея с 29 по 30 июня. Главными темами его переговоров с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином станут "укрепление американо-южнокорейского альянса и пути двустороннего сотрудничества для установления мира на Корейском полуострове посредством осуществления полной его денуклеаризации".

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяТрамп, ДональдМун Чжэ Ин
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