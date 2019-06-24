Мадуро намерен довести до 4 млн человек численность народного ополчения Венесуэлы

КАРАКАС, 24 июня. /ТАСС/. Численность народного ополчения в Венесуэле должна возрасти до 4 млн человек за два года. Об этом заявил в понедельник президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в ходе празднования годовщины битвы при Карабобо.

"Если в этом году у нас будет 3 млн ополченцев, то в 2021 году их должно быть уже 4 млн. У них будет свое оружие, своя форма, и они будут полностью интегрированы в стратегию развития вооруженных сил", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в мобильном приложении Periscope.

По словам Мадуро, к 2021 году власти Венесуэлы также намерены значительно улучшить оснащенность вооруженных сил республики.

О появлении в стране более 50 тыс. подразделений народного ополчения Мадуро объявил в конце января после обострения политического кризиса.