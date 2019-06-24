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Премьер Франции заявил, что санкции в отношении России могут отменить в любой момент

Эдуар Филипп назвал санкции временным этапом

ГАВР /Франция/, 24 июня. /ТАСС/. Антироссийские санкции - это временный этап, эти меры могут быть отменены в любой момент. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Франции Эдуар Филипп на пресс-конференции с российским коллегой Дмитрием Медведевым, посетившим Францию с однодневным визитом.

"Это временный этап, который может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, что Россия об этом знает также. Мы должны использовать любую возможность, чтобы диверсифицировать наши отношения", - сказал Филипп.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияФранцияФилипп, Эдуар
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