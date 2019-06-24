Франция ожидает, что избрание Зеленского поможет продвинуть минский процесс

ГАВР (Франция), 24 июня. /ТАСС/. Франция надеется, что с приходом к власти на Украине нового президента Владимира Зеленского появятся новые возможности для урегулирования кризиса на востоке страны в рамках минских соглашений. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Франции Эдуар Филипп на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

"Избрание нового президента [на Украине] открывает новые возможности. Мы хотим продвигать ситуацию в позитивном русле в формате нормандской четверки для полного выполнения минских соглашений", - сказал он.