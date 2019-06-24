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Кризис на Украине

Франция ожидает, что избрание Зеленского поможет продвинуть минский процесс

Смена власти в Киеве "открывает новые возможности" для урегулирования, отметил французский премьер Эдуар Филипп

ГАВР (Франция), 24 июня. /ТАСС/. Франция надеется, что с приходом к власти на Украине нового президента Владимира Зеленского появятся новые возможности для урегулирования кризиса на востоке страны в рамках минских соглашений. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Франции Эдуар Филипп на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

"Избрание нового президента [на Украине] открывает новые возможности. Мы хотим продвигать ситуацию в позитивном русле в формате нормандской четверки для полного выполнения минских соглашений", - сказал он.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаФранцияКризис на УкраинеФилипп, Эдуар
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