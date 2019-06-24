Макрон заявил, что Трамп должен прояснить свою позицию относительно ЕС и Brexit

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что американскому лидеру Дональду Трампу следует более однозначно выразить свое отношение к Евросоюзу и перспективе выхода из него Великобритании. Такое мнение Макрон выразил в интервью журналу The New Yorker, которое было опубликовано в понедельник.

"Точно, что у нас есть некоторая неопределенность, в особенности если обратить внимание на позицию Трампа в отношении Brexit и того факта, что он выступает в поддержку "жесткого" Brexit (то есть без заключения сделки об условиях дальнейшего сотрудничества Лондона и Брюсселя - прим. ТАСС), - сказал французский президент. - Я думаю, он должен прояснить свою позицию относительно Европы".

Макрон констатировал, что в Евросоюзе растет число сторонников экстремистских взглядов. Он также отметил рост популярности правых сил в странах ЕС и связал это с "иностранным влиянием".

В начале текущего месяца Белый дом заявил, что Трамп поддерживает выход Великобритании из ЕС таким образом, при котором не будет нарушена экономическая и финансовая стабильность в мире. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель - май, затем - на 31 октября.