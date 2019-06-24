Reuters: США создают коалицию для защиты свободы судоходства в регионе Персидского залива

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты вместе с союзниками создают коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

23 июня госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что отправляется в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для проведения переговоров в связи с ситуацией вокруг Ирана. Говоря о своей поездке на Аравийский полуостров, госсекретарь подчеркнул, что собирается провести переговоры с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии с целью "убедиться в стратегической согласованности" США со своими союзниками по ситуации вокруг Ирана. По его словам, планируется обсудить возможности "создания глобальной коалиции" против Тегерана.