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Reuters: США создают коалицию для защиты свободы судоходства в регионе Персидского залива

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что отправляется в Саудовскую Аравию и ОАЭ для проведения переговоров в связи с ситуацией вокруг Ирана

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты вместе с союзниками создают коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

23 июня госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что отправляется в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для проведения переговоров в связи с ситуацией вокруг Ирана. Говоря о своей поездке на Аравийский полуостров, госсекретарь подчеркнул, что собирается провести переговоры с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии с целью "убедиться в стратегической согласованности" США со своими союзниками по ситуации вокруг Ирана. По его словам, планируется обсудить возможности "создания глобальной коалиции" против Тегерана.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)
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