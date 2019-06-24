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Вашингтон и Лондон призвали снять напряженность в Персидском заливе дипломатическим путем

Под совместным заявлением также подписались Саудовская Аравия и ОАЭ

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. США, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ призвали к выработке дипломатических решений в целях преодоления напряженности в зоне Персидского залива. Об этом говорится в совместном письменном заявлении правительств четырех перечисленных государств. Текст документа распространила в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента.

"Мы призываем Иран прекратить любые дальнейшие действия, угрожающие региональной стабильности, а также выработать дипломатические решения в целях деэскалации напряженности", - отмечается в заявлении.

Теги
СШАИранОАЭВеликобританияСаудовская Аравия
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