Премьер Франции принял приглашение посетить Россию

ГАВР, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп с радостью отреагировал на приглашение российского коллеги Дмитрия Медведева посетить Санкт-Петербург. Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник.

"Я услышал приглашение господина Медведева посетить Санкт-Петербург в удобное время, меня это предложение очень обрадовало", - сказал он. Вместе с тем он не уточнил возможных сроков своей поездки в Россию, которая станет для него первой на посту премьер-министра Франции.

"Мы не стремимся как-то отходить от правил, принятых ЕС в 2014 году, но президент республики Эмманюэль Макрон решил, что двусторонние отношения между РФ и Францией только выиграют, если мы найдем новые области для диалога", - сказал Филипп, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможном развитии нового формата сотрудничества между Парижем и Москвой.

По его словам, сегодняшняя встреча прекрасно служит обозначенной цели. "Это незаменимая дискуссия, мы должны продолжать ее в нынешних условиях, - сказал он. - Что касается юридических мер, предпринятых Евросоюзом, то они сохраняются, и можно лишь надеяться, что дальнейшие решения позволят отменить их". Он заметил, что переговоры глав правительств "не могут изменить законодательные рамки".

Ранее премьер-министр России заявил, что пригласил французского премьера посетить Санкт-Петербург с ответным визитом после состоявшейся в понедельник встречи в Гавре.