Саакашвили оспорит в суде отказ ЦИК в регистрации его партии "Движение новых сил"

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Партия Михаила Саакашвили "Движение новых сил" готовит иск в суд с целью отмены решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины об отказе в допуске кандидатов от политической силы на досрочные выборы в Верховную раду. Об этом сообщил член совета партии Давид Сакварелидзе.

"У нас не было иллюзий, что нас безболезненно допустят к выборам, пока в структуре ЦИК находятся остатки двух политических кланов: "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". Они понимают, что мы единственная политическая сила, которая может привлечь их к уголовной ответственности. Пока нам остается только обращаться в Административный окружной суд и через суд добиваться регистрации в ЦИК", - сказал он украинскому изданию "Страна".

В понедельник несколько десятков сторонников Саакашвили пикетировали здание Центризбиркома с требованием допустить партию "Движение новых сил" к участию в выборах.

Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать кандидатов в депутаты Верховной рады Украины как по списку партии Саакашвили, так и в одномандатных избирательных округах на досрочных парламентских выборах 21 июля. Согласно информации пресс-службы ЦИК, выборы в Верховную раду были объявлены 21 мая, но партия подала документы, из которых свидетельствует, что совет политсилы рассматривал вопросы, связанные с участием в выборах, еще 8 мая. В связи с этим Центризбирком констатировал, что созыв и проведение внеочередного съезда партии, а также утверждение списка кандидатов проходило с нарушением требований устава партии. ЦИК решил направить копию своего решения и соответствующие документы в Национальную полицию для проведения проверки.

Позже Саакашвли выложил в Facebook видео, где заявил, что у них "есть лучшие юристы, которые будут заниматься этой ситуацией". Он также связал недопуск кандидатов от его политической силы на выборы с экс-президентом Петром Порошенко.