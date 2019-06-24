Генсек ООН предупредил о катастрофических последствиях эскалации в зоне Персидского залива

ООН, 24 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что дальнейший рост напряженности в зоне Персидского залива может повлечь за собой трагические события, он призывает все стороны избегать провокационных действий. Об этом заявил в понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на регулярном брифинге в нью-йоркской штаб-квартире всемирной организации.

"Генсек ясно выразил свою обеспокоенность как по поводу недавних инцидентов, так и в связи с заявлениями различных сторон. Он ясно дал понять, что какая-либо эскалация в зоне [Персидского] залива будет иметь катастрофические последствия", - сказал Хак, комментируя информацию о том, что иранские вооруженные силы сбили американский беспилотник.

Как отметил Хак, Гутерриш "призвал все стороны проявлять стальную выдержку и по-прежнему рассчитывает на это". Официальный представитель генсека ООН также констатировал, что административный глава всемирной организации призывает стороны "предпринять шаги во избежание тех или иных провокаций".

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия, а МИД Ирана эти обвинения отверг. 20 июня иранские вооруженные силы сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям американского президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.