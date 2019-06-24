В Тегеране заявили, что американский беспилотник был сбит иранской системой ПВО

ТАСС, 24 июня. Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит системой ПВО, полностью изготовленной в Иране. Об этом, как сообщило агентство IRNA , заявил в понедельник иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

Он опроверг информацию, что иранские силы ПВО якобы использовали российскую систему для поражения американского БПЛА. "Я не большой эксперт в этой области, но система, сбившая беспилотник, была полностью иранской", - отметил Зариф. По его словам, "иранцы могут гордиться тем, какого уровня прогресса они достигли в области оборонительной техники".

Иранский министр также сообщил, что Тегеран направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по поводу инцидента с беспилотником США. В этом послании, добавил Зариф, Тегеран "призывает мировое сообщество принять совместные меры для предотвращения подобных действий со стороны США, которые ведут к нарастанию напряженности в регионе и нарушают суверенитет отдельных государств в зоне Персидского залива".