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В Тегеране заявили, что американский беспилотник был сбит иранской системой ПВО

Глава МИД страны Джавад Зариф опроверг информацию, что для этого использовалось российское вооружение

ТАСС, 24 июня. Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит системой ПВО, полностью изготовленной в Иране. Об этом, как сообщило агентство IRNA, заявил в понедельник иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

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Он опроверг информацию, что иранские силы ПВО якобы использовали российскую систему для поражения американского БПЛА. "Я не большой эксперт в этой области, но система, сбившая беспилотник, была полностью иранской", - отметил Зариф. По его словам, "иранцы могут гордиться тем, какого уровня прогресса они достигли в области оборонительной техники".

Иранский министр также сообщил, что Тегеран направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по поводу инцидента с беспилотником США. В этом послании, добавил Зариф, Тегеран "призывает мировое сообщество принять совместные меры для предотвращения подобных действий со стороны США, которые ведут к нарастанию напряженности в регионе и нарушают суверенитет отдельных государств в зоне Персидского залива".

Теги
СШАИранРоссияЗариф, Мохаммад Джавад
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