Премьер Грузии заявил, что республика безопасна для российских туристов

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Грузия является безопасной страной для туристов из России и других стран. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе в интервью грузинской телекомпании Imedi.

"Грузия является одной из самых безопасных стран в Европе, а когда мы говорим о Тбилиси, то это также самый безопасный город во всей Европе. Это хорошо знают туристы. Грузия - безопасная страна для российских туристов, а также для любого гостя, который приезжает сюда", - сказал он, комментируя недавнее решение российских властей о приостановке авиасообщения между Грузией и РФ.

По словам Бахтадзе, грузинская сторона собирается поднять этот вопрос на ближайшей встрече спецпредставителя грузинского премьера по взаимоотношениям с РФ Зураба Абашидзе со статс-секретарем, замминистра иностранных дел РФ Григорием Карасиным в Праге.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям "временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии". Позже Минтранс России ввел временный запрет на полеты в РФ для грузинских авиакомпаний тоже с 8 июля.

В Тбилиси с 20 июня проходят масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 - были задержаны. Демонстранты требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии и освобождения всех задержанных на акции людей.