{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
Обновлено 

Премьер Грузии заявил, что республика безопасна для российских туристов

Макмука Бахтадзе также назвал Тбилиси самым безопасным городом Европы
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе EPA-EFE/PATRICK SEEGER
Описание
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
© EPA-EFE/PATRICK SEEGER

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Грузия является безопасной страной для туристов из России и других стран. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе в интервью грузинской телекомпании Imedi.

"Грузия является одной из самых безопасных стран в Европе, а когда мы говорим о Тбилиси, то это также самый безопасный город во всей Европе. Это хорошо знают туристы. Грузия - безопасная страна для российских туристов, а также для любого гостя, который приезжает сюда", - сказал он, комментируя недавнее решение российских властей о приостановке авиасообщения между Грузией и РФ.

По словам Бахтадзе, грузинская сторона собирается поднять этот вопрос на ближайшей встрече спецпредставителя грузинского премьера по взаимоотношениям с РФ Зураба Абашидзе со статс-секретарем, замминистра иностранных дел РФ Григорием Карасиным в Праге.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям "временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии". Позже Минтранс России ввел временный запрет на полеты в РФ для грузинских авиакомпаний тоже с 8 июля.

В Тбилиси с 20 июня проходят масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 - были задержаны. Демонстранты требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии и освобождения всех задержанных на акции людей.

Теги
ГрузияРоссияБахтадзе, МамукаПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
Трамп заявил о введении санкций против руководителя Ирана
Новые ограничения лишат аятоллу Али Хаменеи доступа к "ключевым финансовым ресурсам", предупредил президент США
Читать полностью