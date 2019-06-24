Помпео обсудил с саудовским королем обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник встретился с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, они отметили необходимость поддержания свободы судоходства в Ормузском проливе, а также мер по противодействию Ирану. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, "госсекретарь, король и кронпринц обсудили рост напряженности в регионе, а также необходимость укрепления безопасности на море с целью обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе". "Они также сошлись во мнении относительно необходимости взаимодействия с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива с целью противодействия угрозе со стороны Ирана в регионе, а также для привлечения к ответственности иранского режима за враждебное поведение", - заявил Госдепартамент США.

23 июня Помпео заявил, что отправляется в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты для проведения консультаций в связи с событиями, касающимися Ирана.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия, а МИД Ирана эти обвинения отверг. 20 июня иранские вооруженные силы сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.