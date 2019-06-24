Трамп заявил, что лидер КНДР поздравил его с днем рождения

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Письмо, направленное лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту США Дональду Трампу, содержало поздравления с днем его рождения. Об этом глава Белого дома заявил в понедельник журналистам при подписании указа об ужесточении режима американских санкций в отношении Ирана.

"Он поздравил меня с днем рождения", - сказал Трамп. Других подробностей он не привел, но отметил, что письма, которыми обменялись лидеры США и КНДР, были написаны в "дружественной манере". "У нас действительно хорошие отношения", - добавил американский президент.

Ранее Трамп сообщил, что получил послание от Ким Чен Ына. Глава Белого дома поблагодарил лидера КНДР за письмо, назвав послание "очень хорошим и очень теплым".

23 июня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информировало, что Ким Чен Ын ознакомился с письмом американского президента, содержание которого лидер КНДР назвал отличным.

Американский президент отметил свой 73-й день рождения 14 июня.