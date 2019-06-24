Кушнер: арабская мирная инициатива не будет основой палестино-израильского урегулирования

ТАСС, 24 июня. Арабская мирная инициатива, направленная на преодоление кризиса в отношениях между Палестиной и Израилем, не станет основой плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, сформированного администрацией нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом телеканалу Al Jazeera заявил в понедельник советник главы США Джаред Кушнер.

"Достижение [палестино-израильского] урегулирования не будет основано на арабской [мирной] инициативе", - отметил Кушнер. По его словам, план администрации США "зиждется на промежуточной основе между этой инициативой и позицией Израиля".

Кушнер, в настоящее время находящийся на Ближнем Востоке, в составе американской делегации примет участие в организуемом Вашингтоном и Бахрейном в Манаме 25-26 июня международном форуме по Палестине "Мир во имя процветания". Некоторое время назад советник президента США подверг критике позицию палестинской стороны, заявив, что "противодействие палестинского руководства плану Трампа является стратегической ошибкой". "Мы поддерживаем Израиль, сильного союзника и нашего партнера по безопасности, но мы также хотим удовлетворительного решения проблем для палестинцев", - отметил он.

Арабская мирная инициатива, принятая на саммите ЛАГ в Бейруте в 2002 году, предусматривает достижение всеобъемлющего мира арабских государств с Израилем и окончание конфликта при условии ухода еврейского государства с оккупированных им в 1967 году территорий, включая Голанские высоты и фермы Шебаа, а также признания им Государства Палестины на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.