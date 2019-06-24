Премьер Грузии не исключил создание коалиционного правительства в 2020 году

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе не исключает, что в 2020 году после проведения пропорциональных парламентских выборов у страны будет коалиционное правительство. Об этом глава грузинского правительства заявил в интервью грузинской телекомпании Imedi.

"Согласно результатам последних выборов, у нас есть очень важная поддержка. Соответственно, сегодня строить прогнозы насчет выборов в октябре 2020 года нерелевантно, однако вероятность того, что будет необходимо создание коалиционного правительства, существует. Это решать только грузинскому народу", - сказал он.

На вопрос, в ком правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" видит потенциального партнера по коалиции, премьер ответил, что это может быть любая сила, кроме партии Саакашвили "Единое национальное движение".

В понедельник основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили заявил о намерении перейти на пропорциональные парламентские выборы. Он также добавил, что выборы пройдут при нулевом избирательном барьере. Представители партии Саакашвили "Единое национальное движение" с недоверием относятся к решению провести выборы при нулевом барьере. Депутат парламента Саломе Самадашвили не исключает, что при таких условиях в парламент попадут множество мелких политических партий, что даст возможность Иванишвили "легко их подчинить".

Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня проходят у здания парламента в Тбилиси. Митингующие также требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии и освобождения задержанных на демонстрациях. Митинги возобновились и в понедельник, протестующие приветствовали новость о переходе на пропорциональную систему, однако продолжают настаивать на отставке Гахарии и освобождении задержанных.