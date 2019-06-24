В МИД Ирана заявили, что в интересах США вывести свои войска из зоны Персидского залива

ТАСС, 24 июня. Вывод американских войск из зоны Персидского залива отвечает интересам Вашингтона и всего мира. С таким заявлением выступил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Президент [США Дональд] Трамп на 100% прав в том, что военным США нечего делать в Персидском заливе", - написал Зариф на своей странице в сети Twitter. По убеждению министра, "вывод американских вооруженных сил [из зоны Персидского залива] полностью совпадает с интересами США и всего мира".

"Но теперь стало понятно, - добавил он, - что "Команда Б" (состоящая, как заявлял ранее Зариф, из помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также кронпринцев Саудовской Аравии и ОАЭ - прим. ТАСС) не думает об интересах Америки, они презирают дипломатию и жаждут войны".

Свое заявление Зариф сделал на фоне резко обострившихся отношений между Вашингтоном и Тегераном. 20 июня иранские вооруженные силы сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды. В свою очередь представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан заявил, что аппарат был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении в отношении Тегерана, в том числе в отношении духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, новых санкций.